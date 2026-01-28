Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:04, 28 января 2026Бывший СССР

Лукашенко доложили о внедрении опыта СВО Белоруссией

Вольфович: Белоруссия внедряет опыт СВО в программы подготовки своих войск
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Белоруссия внедряет опыт проведения российской специальной военной операции (СВО) на Украине в программы подготовки своих войск. Об этом по итогам доклада президенту страны Александру Лукашенко сообщил секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович, передает «БелТА».

«Мы делаем упор на то, как внедрен в вопросы боевой подготовки опыт специальной военной операции, какие формы и способы [внедряются]. Допустим, марш-бросок совершается малыми группами. Как сегодня ведут боевые действия? Малыми штурмовыми группами», — отметил он.

По словам Вольфовича, при проверке готовности учитывается умение личного состава действовать малыми группами — тройками и пятерками. Кроме того, на встрече президент акцентировал внимание на подготовке военных к боям в лесах. По словам Вольфовича, для этого в проверяемой воинской части оборудовано место для обучения личного состава действиям в лесисто-болотистой местности.

Ранее стало известно, что украинские власти рассматривают возможность возбудить в отношении Александра Лукашенко уголовное дело. При этом пресс-секретарь политика Наталья Эйсмонт заявила, что в Минске не слышали о таких планах Киева и белорусские власти это мало волнует.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев может готовить новое вторжение в Россию. На белгородском направлении собираются элитные части ВСУ

    Раскрыта сложность полной блокировки Telegram

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Работающие удаленно россияне предпочли увольнение возвращению в офис

    Трамп выступил с угрозами в адрес Ирана со словами «время на исходе»

    Врач оценил риск новой пандемии из-за смертоносного вируса Нипах

    Эксперты указали на ошибки при откапывании машины из сугроба

    Оскандалившуюся на туре в Куршевель Rendez-vous поймали на выводе денег в офшоры

    Рубио пожаловался на невозможность поспать из-за Трампа

    В Кремле ответили на заявление о готовности Зеленского встретиться с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok