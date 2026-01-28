Лукашенко доложили о внедрении опыта СВО Белоруссией

Вольфович: Белоруссия внедряет опыт СВО в программы подготовки своих войск

Белоруссия внедряет опыт проведения российской специальной военной операции (СВО) на Украине в программы подготовки своих войск. Об этом по итогам доклада президенту страны Александру Лукашенко сообщил секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович, передает «БелТА».

«Мы делаем упор на то, как внедрен в вопросы боевой подготовки опыт специальной военной операции, какие формы и способы [внедряются]. Допустим, марш-бросок совершается малыми группами. Как сегодня ведут боевые действия? Малыми штурмовыми группами», — отметил он.

По словам Вольфовича, при проверке готовности учитывается умение личного состава действовать малыми группами — тройками и пятерками. Кроме того, на встрече президент акцентировал внимание на подготовке военных к боям в лесах. По словам Вольфовича, для этого в проверяемой воинской части оборудовано место для обучения личного состава действиям в лесисто-болотистой местности.

Ранее стало известно, что украинские власти рассматривают возможность возбудить в отношении Александра Лукашенко уголовное дело. При этом пресс-секретарь политика Наталья Эйсмонт заявила, что в Минске не слышали о таких планах Киева и белорусские власти это мало волнует.