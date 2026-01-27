Реклама

20:08, 27 января 2026

В Белоруссии отреагировали на планы Киева возбудить дело против Лукашенко

Эйсмонт: В Минске не знают о намерениях Киева возбудить дело против Лукашенко
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

В Минске не знают о намерениях Киева возбудить уголовное дело против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом заявила пресс-секретарь политика Наталья Эйсмонт, передает РИА Новости.

«Для нас это открытие. Ничего о таких якобы обсуждениях и намерениях не знаем, но… нас это мало волнует», — сказала она.

До этого украинское издание «Европейская правда» сообщало, что украинские власти рассматривают возможность возбудить против белорусского лидера уголовное дело. Эта тема обсуждалась и на встрече президента Украины Владимира Зеленского с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.

Ранее «Украинская правда» со ссылкой на источники в офисе президента Украины писала, что Зеленский изменил политику в отношении Белоруссии после отставки главы своего офиса Андрея Ермака. Последний не желал выстраивать отношения с белорусской оппозицией, так как опасался обострения ситуации на белорусско-украинской границе.

