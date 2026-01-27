Реклама

Встречу Зеленского и Тихановской объяснили влиянием Ермака

«УП»: Зеленский изменил политику в отношении Белоруссии после отставки Ермака
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yauhen Yerchak / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский изменил политику Киева в отношении Белоруссии и находящейся в Литве белорусской оппозиции после отставки второго главы своего офиса Андрея Ермака, который не желал выстраивать отношения со Светланой Тихановской. Об этом пишет издание «Украинская правда» («УП») со ссылкой на бывшего украинского посла по особым поручениям в Белоруссии Игоря Кизима и анонимных представителей офиса украинского лидера.

«Многие эксперты, и я с этим согласен, связывают это изменение с изменением во главе офиса президента», — сообщает Кизим. С ним, как пишет издание, заочно соглашаются представители офиса Зеленского и правительства Украины. Они уточняют, что именно Ермак был противником связей с белорусской оппозицией.

По словам источников, причиной такой политики было нежелание обострять ситуацию на белорусско-украинской границе.

Кизим отдельно отмечает, что резкие заявления Зеленского в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко и контакты с белорусской оппозицией происходят на фоне отсутствия на Украине должности посла по особым поручениям в Минске, что демонстрирует разворот курса Киева.

26 января в Вильнюсе Зеленский и Тихановская провели первые полноценные переговоры. Они вели разговор на украинском и белорусском языке. До этого украинский лидер сравнивал права жителей Белоруссии и шпица Лукашенко.

