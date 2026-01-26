Зеленский и Тихановская впервые встретились и поговорили на двух языках

Зеленский и Тихановская впервые официально встретились в Вильнюсе

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская впервые встретились в столице Литвы Вильнюсе и поговорили на двух языках. Об этом сообщает Delfi.

«Белорусский политик и экс-кандидат в президенты поблагодарила Зеленского "за поддержку демократической Белоруссии"», — пишет издание.

Отмечается, что Тихановская призналась, что иногда использует украинские слова в белорусской речи, а Зеленский пригласил ее посетить Киев.

Ранее стало известно, что Тихановская переедет из Литвы в Польшу. Уточняется, что она покинет республику и будет жить в польской столице по соображениям безопасности.