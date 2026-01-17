Реклама

Бывший СССР
20:10, 17 января 2026

Тихановская переедет из Литвы

Тихановская переедет из Литвы в Польшу
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская

Фото: Kyaw Soe Oo / Reuters

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская переедет из Литвы в Польшу. Об этом сообщает польское издание Do Rzeczy со ссылкой на агентство AFP.

Согласно данным агентства, политик сменит место проживания на Варшаву. Уточняется, что Тихановская покинет Литву и будет жить в польской столице по соображениям безопасности.

По словам собеседников AFP из МИД Польши и окружения политика, решение о переезде было принято после решения властей Литвы понизить уровень охраны Тихановской.

В октябре 2025 года президент Литвы Гитанас Науседа допустил отъезд лидера белорусской оппозиции из страны, в которой она жила после протестов в Белоруссии 2020 года.

    

