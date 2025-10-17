Бывший СССР
Президент Литвы поставил Тихановскую перед неприятным выбором

Президент Литвы Науседа допустил отъезд Тихановской из страны
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Президент Литвы Гитанас Науседа допустил отъезд лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской из страны. Его слова после сокращения уровня ее охраны приводит «Delfi Литва» в своем Telegram-канале.

По его словам, в отношении Тихановской ничего не меняется после принятия этого решения. «Задача [же] госпожи Тихановской и ее команды — оценить, хотят ли они остаться в Литве или выбрать другое место», — заявил Науседа.

Литовский лидер также сообщил, что Тихановская была и остается гостем Литвы и Вильнюс предоставляет убежище тем, кого «преследуют как оппозиционеров».

Ранее власти Литвы снизили уровень охраны Светланы Тихановской. Если раньше за ее охрану отвечала Служба охраны руководства страны, то теперь же эта обязанность перейдет к Бюро криминальной полиции, которое будет обеспечивать ей защиту не как государственному деятелю, а как лицу, которому может угрожать опасность.

