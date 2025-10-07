Бывший СССР
12:34, 7 октября 2025

Литва решила снизить уровень охраны Тихановской

LRT: Власти Литвы снизили уровень охраны Тихановской
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Власти Литвы снизили уровень охраны экс-кандидата в президенты Белоруссии, оппозиционного политика Светланы Тихановской. Об этом сообщает LRT со ссылкой на слова главы МИД республики Кястутиса Будриса.

Отмечается, что ранее за охрану Тихановской отвечала Служба охраны руководства страны. Теперь же эта обязанность перейдет к Бюро криминальной полиции, которое будет обеспечивать ей защиту не как государственному деятелю, а как лицу, которому может угрожать опасность. В частности, это ведомство занимается охраной свидетелей и потерпевших.

«Основываясь на решениях, оценке ситуации безопасности и анализе рисков, Служба охраны руководства приняла решение снизить уровень применяемой защиты. Об этом решении были проинформированы и Светлана Тихановская, и ее офис, я сам также с ней об этом говорил», — рассказал министр.

При этом источники портала отмечают, что охрана Тихановской обходилась Литве в 1 миллион евро ежегодно. В эту сумму входили круглосуточная охрана в Литве и за рубежом, автомобили для сопровождения, содержание места проживания, а также пользование VIP-терминалами в аэропортах. При этом Тихановская сможет и дальше пользоваться VIP-терминалами, поскольку это право связано с ее статусом гостя.

Ранее в Литве состоялись акции протеста против аккредитации офиса белорусского оппозиционного политика Светланы Тихановской. Организаторы акции сообщили, что их целью является отмена дипломатического статуса, присвоенного Тихановской и ее офису.

