В Литве пройдет акция протеста против Тихановской

В Литве пройдут акции за отмену аккредитации офиса Тихановской
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Imago / Andreas Stroh / Globallookpress.com

У здания МИД Литвы 8 августа пройдут акции за отмену аккредитации офиса белорусского оппозиционного политика Светланы Тихановской. Об этом сообщает «Delfi Литва».

Организаторы акции сообщили, что их целью является отмена дипломатического статуса, присвоенного Тихановской и ее офису. Помимо этого, протестующие хотят отменить финансирования организации, представляемого Литвой. Третьим требованием они назвали предоставление публичных отчетов офиса Тихановской о полученной литовской и международной поддержке.

Ранее белорусские оппозиционеры Вячеслав Епишко и Руслан Хазин заявили, что бывший кандидат в президенты Белоруссии и блогер Сергей Тихановский получит деньги на борьбу с действующим президентом страны Александром Лукашенко в обмен на компромат на свою жену Светлану. «За пять лет бесконечных поездок и фотографий с разными представителями демократических стран (...) офисом Светланы Тихановской не было сделано ровным счетом ничего», — высказались авторы обращения.

