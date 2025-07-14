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17:43, 14 июля 2025Бывший СССР

Сопернику Лукашенко дадут денег на борьбу с властью с одним условием

Оппозиционеры решили дать Тихановскому деньги в обмен на компромат на жену
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Сергей Тихановский

Сергей Тихановский. Фото: IMAGO / Darius Mataitis / Globallookpress.com

Бывший кандидат в президенты Белоруссии и блогер Сергей Тихановский получит деньги на борьбу с действующим президентом страны Александром Лукашенко в обмен на компромат на свою жену Светлану. С таким призывом выступили белорусские оппозиционеры Вячеслав Епишко и Руслан Хазин, видео опубликовано в Telegram-канале белорусского активиста Виталия Кондратенко.

«За пять лет бесконечных поездок и фотографий с разными представителями демократических стран (...) офисом Светланы Тихановской было сделано ровным счетом ничего», — высказались авторы обращения.

Занимающиеся строительным бизнесом в Польше Епишко и Хазин прокомментировали просьбу Тихановского дать 200 тысяч евро (18,2 миллиона рублей) на «удар по режиму Лукашенко». Активисты решили дать блогеру деньги на политическую деятельность при условии публикации отчетности о трате выделенных офису Тихановской 170 миллионов евро (15,4 миллиарда рублей), а также сведений об окружении экс-кандидата в президенты Белоруссии. Также Епишко и Хазин попросили Тихановского озвучить детали плана по свержению белорусского лидера.

4 июля Тихановский на своем YouTube-канале отказался от обещания «мощного удара» по Лукашенко после того, как белорусские оппозиционеры пожертвовали ему только тысячу евро из необходимых 200 тысяч. «Сидите и ждете мощного удара. (...) Стыдно и больно», — высказался блогер.

Ранее Тихановский отказался от претензий на лидерство после освобождения. При этом Светлана Тихановская не прокомментировала вопрос о возможных политических амбициях супруга.

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