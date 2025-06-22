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14:06, 22 июня 2025Бывший СССР

Тихановский высказался о претензиях на лидерство после освобождения

Тихановский отказался от претензий на лидерство после освобождения из заключения
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр @tsikhanouskaya

Вышедший из тюремного заключения белорусский оппозиционер Сергей Тихановский отказался от претензий на лидерство после освобождения. Соответствующее видео с рассуждениями опубликовано в Telegram-канале его супруги и бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

«Лидером оппозиции остается Светлана Тихановская, моя супруга, и я ни на что не собираюсь претендовать», — высказался блогер.

Тихановский ответил на вопрос о возможных планах после освобождения и опроверг намерения участвовать в деятельности офиса своей жены. Он рассказал о планах возобновить карьеру блогера и открыть сразу пять разных каналов. При этом Светлана Тихановская не прокомментировала вопрос о возможных политических амбициях супруга.

21 июня Тихановский вышел на свободу в Белоруссии. По данным издания «Наша Нива», освобождение стало возможным благодаря визиту специального посланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога в Белоруссию.

Ранее Тихановский заплакал после вопроса о встрече с семьей. Как рассказала Светлана Тихановская, их ребенок не сразу узнал отца при встрече.

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