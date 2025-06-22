Тихановский высказался о претензиях на лидерство после освобождения

Тихановский отказался от претензий на лидерство после освобождения из заключения

Вышедший из тюремного заключения белорусский оппозиционер Сергей Тихановский отказался от претензий на лидерство после освобождения. Соответствующее видео с рассуждениями опубликовано в Telegram-канале его супруги и бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

«Лидером оппозиции остается Светлана Тихановская, моя супруга, и я ни на что не собираюсь претендовать», — высказался блогер.

Тихановский ответил на вопрос о возможных планах после освобождения и опроверг намерения участвовать в деятельности офиса своей жены. Он рассказал о планах возобновить карьеру блогера и открыть сразу пять разных каналов. При этом Светлана Тихановская не прокомментировала вопрос о возможных политических амбициях супруга.

21 июня Тихановский вышел на свободу в Белоруссии. По данным издания «Наша Нива», освобождение стало возможным благодаря визиту специального посланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога в Белоруссию.

Ранее Тихановский заплакал после вопроса о встрече с семьей. Как рассказала Светлана Тихановская, их ребенок не сразу узнал отца при встрече.