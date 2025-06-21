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16:53, 21 июня 2025Бывший СССР

Сергей Тихановский вышел на свободу в Белоруссии

Оппозиционера Сергея Тихановского освободили в Белоруссии
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Белорусского оппозиционера Сергея Тихановского, ранее приговоренного на 18 лет лишения свободы, освободили. Об этом соообщает белорусское издание «Наша Нива».

Сообщается, что Тихановского встретила его жена и оппозиционный политик Светлана Тихановская. По данным издания, освобождение стало возможным благодаря визиту специального посланника президента США Дональда Трампа в Белоруссию. В результате переговоров президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился освободить 14 политзаключенных.

Ранее стало известно, что Лукашенко встретился с Келлогом во Дворце Независимости в Минске. Таким образом Келлог стал самым высокопоставленным чиновником из США, посетившим Белоруссию за последние годы.

В 2021 году Гомельский суд приговорил Сергея Тихановского к 18 годам колонии усиленного режима. Оппозиционера признали виновным в призывах к насилию в отношении властей и подготовке массовых беспорядков в стране.

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