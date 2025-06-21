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13:56, 21 июня 2025Бывший СССР

Спецпосланник Трампа прилетел в Белоруссию и встретился с Лукашенко

Лукашенко встретился со спецпосланником президента США Келлогом
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился со спецпосланником президента США Дональда Трампа Китом Келлогом. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

По данным источника, встреча прошла во Дворце Независимости в Минске. Таким образом Келлог стал самым высокопоставленным чиновником из США, посетившим Белоруссию за последние годы.

О планах Келлога посетить Белоруссию для встречи с главой республики стало известно 18 июня. Целью визита Reuters, ссылаясь на источники, называло придание импульса переговорам России и Украины. При этом точная повестка встречи была неизвестна.

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