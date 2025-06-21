Спецпосланник Трампа прилетел в Белоруссию и встретился с Лукашенко

Лукашенко встретился со спецпосланником президента США Келлогом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился со спецпосланником президента США Дональда Трампа Китом Келлогом. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

По данным источника, встреча прошла во Дворце Независимости в Минске. Таким образом Келлог стал самым высокопоставленным чиновником из США, посетившим Белоруссию за последние годы.

О планах Келлога посетить Белоруссию для встречи с главой республики стало известно 18 июня. Целью визита Reuters, ссылаясь на источники, называло придание импульса переговорам России и Украины. При этом точная повестка встречи была неизвестна.