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04:55, 18 июня 2025Мир

Спецпосланник США захотел встретиться с Лукашенко

Reuters: Келлог встретится с Лукашенко ради импульса в переговорах РФ и Украины
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Специальный посланник США Кит Келлог запланировал посетить Белоруссию и встретиться с президентом республики Александром Лукашенко в ближайшие несколько дней. Его цель — придать импульс переговорам России и Украины, такие данные приводит Reuters, ссылаясь на источники.

«Высокопоставленный чиновник из администрации [президента США Дональда] Трампа планирует с президентом Белоруссии... Точная повестка встречи неизвестна, однако Келлог в частном порядке охарактеризовал поездку как шаг, который может помочь придать импульс мирным переговорам», — говорится в публикации.

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