Страны G7 отказались от совместного заявления по Украине из-за возражений США

Reuters: G7 отказались от совместного заявления по Украине из-за США

Страны «Большой семерки» (G7) на саммите в Канаде отказались от совместного заявления по конфликту на Украине из-за возражений Соединенных Штатов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на канадского чиновника.

«Канада отказалась от планов по выступлению Большой семерки с резким заявлением по поводу войны на Украине после сопротивления со стороны Соединенных Штатов», — говорится в статье.

Канадский чиновник рассказал журналистам, что американская сторона хотела смягчить проект заявления. Оттава посчитала, что это будет несправедливо по отношению к Украине.

В итоге только шесть стран-членов объединения сделают совместное заявление по поводу Украины, оно будет объявлено позже канадским премьер-министром Марком Карни.

Накануне сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский прибыл на саммит «Большой семерки» в городе Кананаскис в Канаде.

Ранее глава США Дональд Трамп экстренно покинул саммит «Большой семерки», заявив, что его возвращение в Вашингтон не имеет никакого отношения к прекращению огня на Ближнем Востоке,