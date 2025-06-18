Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:55, 18 июня 2025Мир

Страны G7 отказались от совместного заявления по Украине из-за возражений США

Reuters: G7 отказались от совместного заявления по Украине из-за США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Adrian Wyld / Keystone Press Agency / Global Look Press

Страны «Большой семерки» (G7) на саммите в Канаде отказались от совместного заявления по конфликту на Украине из-за возражений Соединенных Штатов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на канадского чиновника.

«Канада отказалась от планов по выступлению Большой семерки с резким заявлением по поводу войны на Украине после сопротивления со стороны Соединенных Штатов», — говорится в статье.

Канадский чиновник рассказал журналистам, что американская сторона хотела смягчить проект заявления. Оттава посчитала, что это будет несправедливо по отношению к Украине.

В итоге только шесть стран-членов объединения сделают совместное заявление по поводу Украины, оно будет объявлено позже канадским премьер-министром Марком Карни.

Накануне сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский прибыл на саммит «Большой семерки» в городе Кананаскис в Канаде.

Ранее глава США Дональд Трамп экстренно покинул саммит «Большой семерки», заявив, что его возвращение в Вашингтон не имеет никакого отношения к прекращению огня на Ближнем Востоке,

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран подготовил ракеты для ударов по базам США

    В ЦАХАЛ заявили о пусках ракет из Ирана

    В Белом доме опровергли информацию о готовящемся заявлении Трампа об ударах по Ирану

    Папарацци сняли Билли Айлиш в бикини ночью

    Израильские чиновники начали ждать помощи Трампа в конфликте с Ираном

    Страны G7 отказались от совместного заявления по Украине из-за возражений США

    Канье Уэст сменил имя

    В США сообщили о гибели американца в Киеве от российского удара

    В Госдуме предрекли Армении путь Украины

    Макгрегор избил посетителя ночного клуба на Ибице

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости