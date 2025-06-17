Зеленский прибыл на саммит G7 в Канаде

Зеленский прибыл на саммит «Большой семерки» (G7) в городе Кананаскис в Канаде. Об этом сообщает Украинское издание «Общественное».

Отмечается, что глава государства примет участие в специальном заседании лидеров стран G7 «A strong and sovereign Ukraine» («Сильная и независимая Украина»).

По данным издания, Зеленский также запланировал провести встречи с президентами Франции и Бразилии Эммануэлем Макроном и Лулой да Силвой, премьер-министрами Великобритании Киром Стармером, Индии Нарендрой Моди, Канады Марком Карни, Японии Ишибой Шигеру, Италии Джорджей Мелони, а также председателем Евросовета Антониу Коштой, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и генсеком НАТО Марком Рютте.

Ранее стало известно, что встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского сорвалась. Причиной этого стало решение главы Белого дома досрочно покинуть саммит G7.