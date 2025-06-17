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11:39, 17 июня 2025Мир

Встреча Трампа с Зеленским сорвалась

Die Presse: Встреча Трампа с Зеленским сорвалась из-за отъезда президента США
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетСаммит G7

Фото: Nathan Howard / File Photo / Reuters

Встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского сорвалась, поскольку глава Белого дома досрочно покинул саммит «Большой семерки» (G7). Об этом сообщила газета Die Presse.

«17 июня Зеленский должен был встретиться с Трампом на полях саммита "Большой семерки" в Канаде. Теперь их встреча сорвалась, поскольку американский лидер принял решение досрочно покинуть Кананаскис», — передает издание.

Ранее Зеленский заявил, что собирается обсудить с Трампом в ходе личной встречи на полях саммита G7 пакет оборонной помощи для Украины. Он отметил, что Киев готов купить у Вашингтона оружие.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщала, что американский президент вернется в резиденцию раньше запланированного срока. По словам самого Трампа, его отъезд не связан с ситуацией на Ближнем Востоке, а истинная цель «гораздо серьезнее».

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