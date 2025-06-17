Трамп решил досрочно покинуть саммит «Большой семерки» в Канаде

Белый дом: Трамп досрочно покинет саммит G7 из-за событий на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп покидает саммит «Большой семерки» (G7) в Канаде раньше запланированного срока из-за ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в соцсети X.

Она уточнила, что американский лидер вернется в Соединенные Штаты после ужина с главами государств. Левитт также добавила, что Трамп «провел отличный день» на саммите. В частности, он подписал крупное торговое соглашение с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Встреча Группы семи проходит в курортном районе Кананаскис на фоне обострения событий на Ближнем Востоке. Саммит продлится до вторника.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп отказался подписывать проект заявления стран G7 по конфликту между Ираном и Израилем. Документ содержал призыв к деэскалации израильско-иранского конфликта.