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02:58, 17 июня 2025Мир

Трамп решил досрочно покинуть саммит «Большой семерки» в Канаде

Белый дом: Трамп досрочно покинет саммит G7 из-за событий на Ближнем Востоке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Suzanne Plunkett / Pool / Reuters

Президент США Дональд Трамп покидает саммит «Большой семерки» (G7) в Канаде раньше запланированного срока из-за ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в соцсети X.

Она уточнила, что американский лидер вернется в Соединенные Штаты после ужина с главами государств. Левитт также добавила, что Трамп «провел отличный день» на саммите. В частности, он подписал крупное торговое соглашение с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Встреча Группы семи проходит в курортном районе Кананаскис на фоне обострения событий на Ближнем Востоке. Саммит продлится до вторника.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп отказался подписывать проект заявления стран G7 по конфликту между Ираном и Израилем. Документ содержал призыв к деэскалации израильско-иранского конфликта.

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