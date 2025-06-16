Трамп отказался подписывать проект заявления G7 по Израилю и Ирану

Reuters: Трамп не подписал проект заявления G7 по конфликту Израиля и Ирана

Президент США Дональд Трамп отказался подписывать проект заявления стран «Большой семерки» (G7) по конфликту между Ираном и Израилем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Представитель США заявил, что Трамп не подпишет проект заявления, призывающего к деэскалации израильско-иранского конфликта», — говорится в сообщении агентства.

Уточняется, что лидеры стран G7 собрались в понедельник, 16 июня, в курортном районе Кананаскис, Канада, на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Саммит продлится до вторника.

Ранее американский лидер высказался о готовности США вмешаться в конфликт с Ираном. Также Трамп заявил, что Иран не побеждает в нынешнем военном конфликте с Израилем.

Израиль начал масштабную операцию против Ирана 13 июня, ударив по ядерным объектам, военным базам страны и по расположению личного состава иранской армии. Эта атака, получившая название «Нация львов», стала, по словам израильских властей, ответом на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана. Иран нанес ответные удары по Израилю и начал ответную операцию против Израиля под названием «Суровое наказание».