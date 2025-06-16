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19:12, 16 июня 2025Мир

Трамп высказался о готовности США вмешаться в конфликт с Ираном

Трамп ушел от ответа на вопрос об участии США в конфликте с Ираном
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Ken Cedeno / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп ушел от ответа на вопрос об участии США в конфликте Израиля и Ирана. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Я не хочу об этом говорить», — ответил глава Белого дома на вопрос о том, при каких условиях Вашингтон может вмешаться в боевые действия.

Ранее Трамп заявил, что Иран не побеждает в нынешнем военном конфликте с Израилем, при этом Тегеран проявляет стремление к диалогу, что должен был сделать «еще давно».

Телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации президента США сообщил, что американский лидер скептически относится к идее втягивания в конфликт Израиля с Ираном и хочет избежать прямого участия в нем. Отмечается, что решение Вашингтона принять участие в боевых действиях может перерасти в крупный региональный конфликт, который станет «изнурительным и не принесет внятных результатов».

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