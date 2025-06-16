Раскрыт истинный план Трампа на конфликт Израиля и Ирана

CNN: Трамп скептически относится к идее втягивания в конфликт с Ираном

Президент США Дональд Трамп скептически относится к идее втягивания в конфликт Израиля с Ираном и хочет избежать прямого участия в конфликте. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации.

«Команда Белого дома сообщила, что президент крайне скептически относится к идее втягивания Соединенных Штатов в драку. Такой шаг был бы чреват опасностью», — отмечается в материале издания.

Уточняется, что решение США вступить в боевые действия может перерасти в крупный региональный конфликт, который станет изнурительным для Вашингтона и не принесет внятных результатов.

Ранее Трамп выразил надежду, что между Израилем и Ираном будет достигнута сделка. При этом он допустил, что сторонам «придется побороться» друг с другом до того, как они придут к миру.