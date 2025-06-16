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03:46, 16 июня 2025Мир

Трамп допустил дальнейшее продолжение конфликта Израиля и Ирана

Трамп: Перед миром между Израилем и Ираном сторонам придется пройти через борьбу
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilan Assayag / Reuters

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что между Израилем и Ираном будет достигнута сделка, передает Reuters.

При этом он допустил, что сторонам «придется побороться» друг с другом до того, как они придут к миру. «Посмотрим, что из этого получится», — сказал политик.

До этого Трамп заявил, что США «могут вмешаться» в продолжающийся конфликт между Израилем и Ираном. Он подчеркнул, что на данный момент США официально не участвуют в боевых действиях.

Трамп также отметил, что открыт к идее посредничества президента России Владимира Путина. «Он готов. Он звонил мне по этому поводу. Мы долго разговаривали», — рассказал американский лидер.

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