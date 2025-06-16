Трамп допустил дальнейшее продолжение конфликта Израиля и Ирана

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что между Израилем и Ираном будет достигнута сделка, передает Reuters.
При этом он допустил, что сторонам «придется побороться» друг с другом до того, как они придут к миру. «Посмотрим, что из этого получится», — сказал политик.
До этого Трамп заявил, что США «могут вмешаться» в продолжающийся конфликт между Израилем и Ираном. Он подчеркнул, что на данный момент США официально не участвуют в боевых действиях.
Трамп также отметил, что открыт к идее посредничества президента России Владимира Путина. «Он готов. Он звонил мне по этому поводу. Мы долго разговаривали», — рассказал американский лидер.