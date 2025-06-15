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17:45, 15 июня 2025Мир

Трамп допустил участие США в конфликте между Израилем и Ираном

Трамп заявил, что США могут вмешаться в конфликт между Израилем и Ираном
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ilan Assayag / Reuters

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США «могут вмешаться» в продолжающийся конфликт между Израилем и Ираном. Об этом он сообщил в интервью ABC News.

«Это возможно. Мы можем быть вовлечены», — сказал политик, добавив, что на данный момент США официально не участвуют в боевых действиях.

Трамп также отметил, что открыт к идее посредничества президента России Владимира Путина. «Он готов. Он звонил мне по этому поводу. Мы долго разговаривали», — уточнил американский лидер.

В ночь на 13 июня Израиль провел крупномасштабную атаку на Иран, удары пришлись по ряду городов, включая столицу. Под прицелом оказались ядерные объекты, в том числе центр в Натанзе, а также иранские военные и специалисты, связанные с ядерной программой.

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