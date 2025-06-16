Зеленский раскрыл тему предстоящего разговора с Трампом

Зеленский: Мы с Трампом будем обсуждать оборонный пакет для Украины

Одним из вопросов, который президент Украины Владимир Зеленский будет обсуждать с американским лидером Дональдом Трампом, будет пакет оборонной помощи для Киева. Об этом рассказал Зеленский, его слова передает «Новости.LIVE».

«Мы будем это с ним проговаривать. Я уверен, что у нас будет такая возможность. Я рассчитываю на это», — сказал он, добавив, что Украина готова купить у США пакет оборонной помощи.

Ранее Зеленский прибыл в визитом в столицу Австрии Вену. Там он встретился с президентом страны Ван дер Белленом.

До этого Зеленский сменил главу миссии Украины при НАТО. На место Натальи Галибаренко была поставлена Алена Гетьманчук.