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16:35, 16 июня 2025Бывший СССР

Зеленский раскрыл тему предстоящего разговора с Трампом

Зеленский: Мы с Трампом будем обсуждать оборонный пакет для Украины
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Одним из вопросов, который президент Украины Владимир Зеленский будет обсуждать с американским лидером Дональдом Трампом, будет пакет оборонной помощи для Киева. Об этом рассказал Зеленский, его слова передает «Новости.LIVE».

«Мы будем это с ним проговаривать. Я уверен, что у нас будет такая возможность. Я рассчитываю на это», — сказал он, добавив, что Украина готова купить у США пакет оборонной помощи.

Ранее Зеленский прибыл в визитом в столицу Австрии Вену. Там он встретился с президентом страны Ван дер Белленом.

До этого Зеленский сменил главу миссии Украины при НАТО. На место Натальи Галибаренко была поставлена Алена Гетьманчук.

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