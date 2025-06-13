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15:24, 13 июня 2025Бывший СССР

Зеленский сменил главу миссии Украины при НАТО

Зеленский назначил Алену Гетьманчук главой миссии Украины при НАТО
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сменил главу миссии Украины при НАТО. Соответствующие указы был опубликованы на сайте офиса главы государства.

Согласно документам, с поста уволили Наталью Галибаренко. Женщина занимала должность с 2021 года.

Теперь место главы миссии Украины при НАТО займет Алена Гетьманчук.

Ранее аналитик Центра фундаментальных прав в Венгрии Золтан Кошкович заявил, что удар Израиля по Ирану, который был нанесен накануне ночью, может стать проблемой для президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, в случае воздушной войны на Ближнем Востоке большая часть производства средств противовоздушной обороны будет поглощено еврейским государством.

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