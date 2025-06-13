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11:06, 13 июня 2025Мир

Зеленский получил плохие новости после удара Израиля по Ирану

Аналитик Кошкович: Израильский удар по Ирану станет проблемой для Зеленского
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Imago / Dts Nachrichtenagentur / Globallookpress.com

Израильский удар по Ирану может стать проблемой для президента Украины Владимира Зеленского. С таким заявлением выступил аналитик Центра фундаментальных прав в Венгрии Золтан Кошкович на своей странице в соцсети Х.

По словам Кошкович, в случае воздушной войны на Ближнем Востоке большая часть производства средств противовоздушной обороны будет поглощено Израилем. «У Зеленского и так мало запасов», — написал он.

Израиль нанес превентивный удар по Ирану при помощи 200 истребителей военно-воздушных сил ночь на пятницу, 13 июня. В результате атаки погибли три высокопоставленных иранских командира.

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