Зеленский получил плохие новости после удара Израиля по Ирану

Аналитик Кошкович: Израильский удар по Ирану станет проблемой для Зеленского

Израильский удар по Ирану может стать проблемой для президента Украины Владимира Зеленского. С таким заявлением выступил аналитик Центра фундаментальных прав в Венгрии Золтан Кошкович на своей странице в соцсети Х.

По словам Кошкович, в случае воздушной войны на Ближнем Востоке большая часть производства средств противовоздушной обороны будет поглощено Израилем. «У Зеленского и так мало запасов», — написал он.

Израиль нанес превентивный удар по Ирану при помощи 200 истребителей военно-воздушных сил ночь на пятницу, 13 июня. В результате атаки погибли три высокопоставленных иранских командира.

