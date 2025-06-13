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09:29, 13 июня 2025Мир

Израиль заявил о ликвидации высокопоставленных иранских командиров

ЦАХАЛ: Трое высокопоставленных иранских командиров ликвидированы в ходе операции
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vahid Salemi / AP

Израиль ликвидировал трех самых высокопоставленных военных командиров в ходе ночной операции в Иране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По данным военных, накануне около 200 истребителей военно-воздушных сил (ВВС) атаковали более 100 целей по всей исламской республике — среди них были укрытия высокопоставленных военных. В результате этого погибли начальник штаба вооруженных сил иранского режима Мохаммад Хоссейн Бакери, командующий Корпусом стражей исламской революции Хоссейн Салами и глава командования по чрезвычайным ситуациям Голям-Али Рашид.

Израиль нанес превентивный удар по Ирану в ночь на пятницу, 13 июня. Наутро исламская республика начала ответную атаку и запустила в сторону еврейского государства более 100 беспилотников.

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