Израиль заявил о ликвидации высокопоставленных иранских командиров

ЦАХАЛ: Трое высокопоставленных иранских командиров ликвидированы в ходе операции

Израиль ликвидировал трех самых высокопоставленных военных командиров в ходе ночной операции в Иране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По данным военных, накануне около 200 истребителей военно-воздушных сил (ВВС) атаковали более 100 целей по всей исламской республике — среди них были укрытия высокопоставленных военных. В результате этого погибли начальник штаба вооруженных сил иранского режима Мохаммад Хоссейн Бакери, командующий Корпусом стражей исламской революции Хоссейн Салами и глава командования по чрезвычайным ситуациям Голям-Али Рашид.

Израиль нанес превентивный удар по Ирану в ночь на пятницу, 13 июня. Наутро исламская республика начала ответную атаку и запустила в сторону еврейского государства более 100 беспилотников.

