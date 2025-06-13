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08:34, 13 июня 2025Мир

Иран атаковал Израиль

Иран запустил более 100 дронов в сторону Израиля
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Иран начал ответную атаку по Израилю. В сторону еврейского государства запущено более 100 беспилотников. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя израильской армии Эфи Дефрин.

«ЦАХАЛ работает над тем, чтобы они были сбиты», — сказал Дефрин.

По различным оценкам, беспилотникам потребуется несколько часов, чтобы долететь до Израиля.

В ночь на 13 июня Израиль нанес превентивный удар по исламской республике. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, комментируя произошедшее, заявил, что еврейское государство «приготовило себе горькую и мучительную» судьбу.

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