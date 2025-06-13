Верховный лидер Ирана пообещал Израилю мучительную судьбу

Верховный лидер Ирана Хаменеи: Израиль будет наказан за удар по республике

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи прокомментировал атаку Израиля на исламскую республику, заявив, что еврейское государство обязательно понесет наказание за содеянное. Его заявление приводит агентство IRNA.

«Сегодня на рассвете сионистский режим (Израиль, — прим. "Ленты.Ру") раскрыл свою грязную и кровавую руку для преступления в нашей любимой стране и проявил свою злую сущность более чем когда-либо ... Могучая рука вооруженных сил исламской республики не оставит его, если на то будет воля Божья», — сказал Хаменеи.

В своем обращении он также подтвердил гибель нескольких командиров и ученых. Верховный лидер республики отметил, что своими действиями еврейское государство «приготовило себе горькую и мучительную» судьбу.

Израиль ударил по Ирану в ночь на 13 июня. Министр обороны еврейского государства Исраэль Кац назвал это превентивным ударом, допустив, что в скором времени исламская республика может нанести ответный удар.