Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:43, 16 июня 2025Бывший СССР

Зеленский прибыл в Вену

Зеленский прибыл с визитом в Вену
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в визитом в столицу Австрии Вену. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Как отмечает издание, это первый визит Зеленского в Австрию с 2022 года, там он встретился с президентом страны Ван дер Белленом.

Ранее Зеленский сменил главу миссии Украины при НАТО. Согласно документам, с поста уволили Наталью Галибаренко. Она занимала должность с 2021 года. Место главы миссии Украины при НАТО займет Алена Гетьманчук.

Помимо этого, журналист Чей Боуз заявил, что Владимир Зеленский может чувствовать себя обделенным вниманием из-за интересов президента США Дональда Трампа в России и других регионах мира. По мнению автора, украинский политик считает, что американский лидер забыл о Киеве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно одно требование России для Украины

    Рост цен на новостройки и «вторичку» сравнили

    Известный стрит-арт-художник угостил российских школьниц наркотиками и изнасиловал

    Две европейские страны заблокировали план ЕК по отказу от газа из России

    Популярного российского комика отказались исключать из реестра иноагентов

    Раскрыт механизм влияния стресса на память

    В России узнали о подготовке Украиной и Британией провокаций в Балтийском море

    На звезду «Универа» подали в суд из-за долгов по ЖКУ на Рублевке

    В российском городе рожениц накормили огурцами с пола

    Пресняков заявил о необходимости запретить гаджеты в школах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости