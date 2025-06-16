Зеленский прибыл в Вену

Зеленский прибыл с визитом в Вену

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в визитом в столицу Австрии Вену. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Как отмечает издание, это первый визит Зеленского в Австрию с 2022 года, там он встретился с президентом страны Ван дер Белленом.

Ранее Зеленский сменил главу миссии Украины при НАТО. Согласно документам, с поста уволили Наталью Галибаренко. Она занимала должность с 2021 года. Место главы миссии Украины при НАТО займет Алена Гетьманчук.

Помимо этого, журналист Чей Боуз заявил, что Владимир Зеленский может чувствовать себя обделенным вниманием из-за интересов президента США Дональда Трампа в России и других регионах мира. По мнению автора, украинский политик считает, что американский лидер забыл о Киеве.