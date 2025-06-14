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17:22, 14 июня 2025Мир

Зеленского назвали обделенным вниманием США

Журналист Боуз заявил, что Зеленский почувствовал себя обделенным вниманием США
Ольга Коровина

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Журналист Чей Боуз заявил, что Владимир Зеленский может чувствовать себя обделенным вниманием из-за интересов президента США Дональда Трампа в России и других регионах мира. Об этом он сообщил в своем аккаунте в социальной сети X.

По мнению автора, украинский политик считает, что американский лидер забыл о Киеве.

«Вероятно, он почувствовал себя немного обделенным вниманием, ведь сейчас Соединенные Штаты заняты другими делами», — написал Боуз.

В недавнем интервью Зеленский отметил, что помощь Трампа Израилю стала ударом для Украины. Речь о передаче 20 тысяч ракет-перехватчиков, которые якобы изначально предназначались Киеву.

Как ранее стало известно, Зеленский заявил, что высказывания главы Пентагона Пита Хегсета деморализуют Украину.

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