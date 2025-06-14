Зеленский обвинил главу Пентагона в деморализации Украины

Зеленский заявил, что высказывания главы Пентагона Хегсета деморализуют Украину

Владимир Зеленский заявил, что высказывания главы Пентагона Пита Хегсета о сокращении поставок вооружений Украине деморализуют граждан страны. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Newsmax, цитату приводит РИА Новости.

По словам Зеленского, слова министра обороны США о сокращении бюджета на помощь украинской армии были «больнее пуль».

Вероятность того, что Киев может остаться в одиночестве, ощущается весьма болезненно и «точно не подбадривает людей», высказался политик.

Соединенные Штаты решили сократить средства для закупки нового вооружения, поставляемого на Украину. О поправках в бюджет на 2026 год сообщил на днях Пит Хегсет.

Ранее стало известно, что в Пентагоне раскрыли выгоду от окончания специальной военной операции России на территории соседней страны.