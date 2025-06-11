В Пентагоне раскрыли выгоду от окончания конфликта на Украине

Хегсет заявил, что мир на Украине выгоден США и служит их интересам

Мир на Украине выгоден США и отвечает их национальным интересам. Об этом заявил шеф Пентагона Пит Хегсет в ходе слушания подкомитета по ассигнованиям Сената, трансляцию которого ведет телеканал CBS News.

«Президент [США Дональд Трамп] нацелен на мир в этом конфликте. В конечном итоге мир служит нашим национальным интересам», — отметил американский министр обороны на рабочем мероприятии в верхней палате Конгресса.

Также он подчеркнул, что мирное урегулирование конфликта «сделает Америку сильной» и позволит укрепить ее позиции на международной арене.

Ранее Хегсет заявил, что нет никакой необходимости в том, чтобы США давили на Россию всеми возможными способами в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Так он ответил на вопрос сенатора-демократа Криса Кунса о том, нужно ли Вашингтону использовать «все имеющиеся инструменты» давления на Москву для проведения переговоров, на которых стороны договорятся об установлении мира.