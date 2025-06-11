Шеф Пентагона отказался давить на Россию по вопросу Украины

Хегсет отверг идею о необходимости давления на Россию всеми имеющимися способами

Нет никакой необходимости в том, чтобы США давили на Россию всеми возможными способами в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил шеф Пентагона Пит Хегсет в ходе слушания подкомитета по ассигнованиям Сената, трансляцию которого ведет телеканал CBS News.

В ходе рабочего мероприятия сенатор-демократ Крис Кунс задал американскому министру обороны вопрос о том, нужно ли Вашингтону использовать «все имеющиеся инструменты» давления на Москву для проведения переговоров, на которых стороны договорятся об установлении справедливого и прочного мира.

«Сенатор, использовать все имеющиеся инструменты? Однозначно нет», — отверг Хегсет предложение конгрессмена.

10 июня замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что третий раунд двусторонних консультаций РФ и США состоится «очень скоро». Он уточнил, что переговоры будут проходить по трем векторам, одним из которых является международная и ближневосточная тематика.