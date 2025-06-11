США сократят помощь Украине по одной причине

Хегсет: США сократят помощь Украине, так как выступают за мирное урегулирование

США сократят помощь Украине в 2026 году, так как действующие власти выступают за мирное урегулирование конфликта. Об этом объявил министр обороны США Пит Хегсет, передает The Independent.

«Нынешняя администрация придерживается совершенно иного взгляда на этот конфликт. Мы считаем, что мирное урегулирование путем переговоров отвечает наилучшим интересам обеих сторон и интересам нашей страны», — отметил шеф Пентагона.

Хегсет заявил, что в связи с этим Вашингтон уменьшит затраты на поддержку Киева в своем оборонном бюджете на 2026 год, который составит около одного триллиона долларов. По словам министра, большая часть средств будет направлена на восстановление американских вооруженных сил.

Ранее стало известно, что страны НАТО вычеркнули Украину из заявления предстоящего саммита альянса.