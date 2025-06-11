Украину вычеркнули из заявления саммита НАТО

Bloomberg: Страны НАТО не будут упоминать Украину в заявлении саммита

Страны НАТО вычеркнули Украину из заявления предстоящего саммита альянса. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

Утверждается, что, помимо «заметной на предыдущих саммитах» перспективы вступления Киева в НАТО, не упоминается и обещание выделить Украине 40 миллиардов долларов. Нет в документе и напоминания об обязательствах оказывать Киеву долгосрочную помощь в области безопасности. Страны НАТО в заявлении также не будут называть Россию «агрессором» и осуждать Китай за помощь РФ.

«Одностраничная декларация саммита посвящена исключительно расходам на оборону. Страны НАТО возьмут на себя обязательство к 2032 году выделять не менее 3,5 процента ВВП на основные оборонные потребности и еще 1,5 процента на защиту инфраструктуры, достигнув порога в 5 процентов, на котором настаивают США», — говорится в статье.

Ранее Bloomberg сообщал, что в НАТО хотят сделать расходы на помощь Украине обязательными, включив их в целевой показатель трат на оборону.