Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:44, 11 июня 2025Мир

Украину вычеркнули из заявления саммита НАТО

Bloomberg: Страны НАТО не будут упоминать Украину в заявлении саммита
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Anna Ross / dpa / Global Look Press

Страны НАТО вычеркнули Украину из заявления предстоящего саммита альянса. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

Утверждается, что, помимо «заметной на предыдущих саммитах» перспективы вступления Киева в НАТО, не упоминается и обещание выделить Украине 40 миллиардов долларов. Нет в документе и напоминания об обязательствах оказывать Киеву долгосрочную помощь в области безопасности. Страны НАТО в заявлении также не будут называть Россию «агрессором» и осуждать Китай за помощь РФ.

«Одностраничная декларация саммита посвящена исключительно расходам на оборону. Страны НАТО возьмут на себя обязательство к 2032 году выделять не менее 3,5 процента ВВП на основные оборонные потребности и еще 1,5 процента на защиту инфраструктуры, достигнув порога в 5 процентов, на котором настаивают США», — говорится в статье.

Ранее Bloomberg сообщал, что в НАТО хотят сделать расходы на помощь Украине обязательными, включив их в целевой показатель трат на оборону.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украину вычеркнули из заявления саммита НАТО

    Россияне стали реже брать кредиты на покупку автомобиля с пробегом

    «Золотое кольцо России» расширили

    Захарова исключила «руку Кремля» и «происки Пекина» в протестах в США

    Мединский предупредил Киев о последствиях затягивания переговоров

    Россиянина наказали за коверкание фамилии Дэрма

    Киев предупредили о неминуемом российском ответе на провокации

    МИД России обвинил Киев в отказе забирать тела солдат ВСУ

    Захарова высказалась об отказе Украины забирать тела погибших бойцов

    Россиянка описала отдых за 400 тысяч рублей в отеле Кубы фразой «это было ошибкой»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости