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02:52, 11 июня 2025Мир

В НАТО захотели сделать расходы на Украину обязательными

Bloomberg: НАТО хочет включить помощь Украине в целевой показатель расходов
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Janine Schmitz / IMAGO / Global Look Press

В НАТО захотели сделать расходы на помощь Украине обязательными, включив их в целевой показатель трат на оборону. Об этом сообщает Bloomberg.

Утверждается, что соответствующее заявление будет представлено на саммите НАТО в июне. В проекте документа основное внимание будет уделено способам достижения показателя в 5 процентов от ВВП на оборонные расходы. При этом поддержка Украины может стать обязательной частью оборонного бюджета.

При этом в документе, указывает агентство, не говорится о вступлении Киева в альянс и нет осуждения Китая за сотрудничество с Россией. В статье утверждается, что в НАТО избегают этих тем, чтобы не провоцировать возможные споры с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский предупредил об угрозе ядерной войны с НАТО. По его словам, завершение украинского конфликта без подписания мирного договора грозит попыткой Киева при поддержке стран НАТО отвоевать новые регионы России.

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