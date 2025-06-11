Bloomberg: НАТО хочет включить помощь Украине в целевой показатель расходов

В НАТО захотели сделать расходы на помощь Украине обязательными, включив их в целевой показатель трат на оборону. Об этом сообщает Bloomberg.

Утверждается, что соответствующее заявление будет представлено на саммите НАТО в июне. В проекте документа основное внимание будет уделено способам достижения показателя в 5 процентов от ВВП на оборонные расходы. При этом поддержка Украины может стать обязательной частью оборонного бюджета.

При этом в документе, указывает агентство, не говорится о вступлении Киева в альянс и нет осуждения Китая за сотрудничество с Россией. В статье утверждается, что в НАТО избегают этих тем, чтобы не провоцировать возможные споры с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский предупредил об угрозе ядерной войны с НАТО. По его словам, завершение украинского конфликта без подписания мирного договора грозит попыткой Киева при поддержке стран НАТО отвоевать новые регионы России.