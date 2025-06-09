Мединский предупредил об угрозе ядерной войны с НАТО

Мединский: Без мирного договора конфликт на Украине закончится ядерной войной

Завершение украинского конфликта без подписания итогового мирного договора чревата попыткой Киева и при поддержке стран НАТО отвоевать новые регионы России, что закончится ядерной войной. С таким заявлением выступил помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский, его цитирует ТАСС.

«Спустя какое-то время Украина вместе с НАТО, с союзниками вступит в НАТО, попробует его отвоевать, и это будет конец планеты, это будет ядерная война», — пояснил он.