Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:16, 2 июня 2025Мир

На Западе предупредили об угрозе ядерной войны между Россией и НАТО

Дизен: Атака Украины по российским аэродромам может привести к ядерной войне
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Атака Украины по российским аэродромам может привести к ядерной войне между Россией и НАТО. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен в соцсети X.

«Внезапная атака по российским стратегическим бомбардировщикам — это огромная эскалация, которая делает НАТО и Россию на шаг ближе к ядерной войне», — написал он.

Дизен также призвал президента США Дональда Трампа позвонить российскому лидеру Владимиру Путину.

В воскресенье, 1 июня, беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали военные аэродромы в нескольких российских регионах. По утверждениям очевидцев, дроны вылетали из фур.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о мерах в России после взрыва не добравшейся до пункта назначения фуры

    Аршавин продлил контракт с «Зенитом»

    Нового президента Польши сочли препятствием для Украины

    Число пострадавших при обрушении моста в Брянской области превысило 100

    Губернатор оценил обстановку в Иркутской области после первой с начала СВО атаки на Сибирь

    Ушла из жизни автор песен советских звезд Омонуллаева

    Операторы российской разведки показали зачистку позиций ВСУ

    Симоньян отреагировала на критику лосин фразой «ношу то, что любил мой муж»

    19-летняя невеста Лепса попала в больницу

    В МИД раскрыли ожидания от переговоров в Стамбуле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости