На Западе предупредили об угрозе ядерной войны между Россией и НАТО

Дизен: Атака Украины по российским аэродромам может привести к ядерной войне

Атака Украины по российским аэродромам может привести к ядерной войне между Россией и НАТО. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен в соцсети X.

«Внезапная атака по российским стратегическим бомбардировщикам — это огромная эскалация, которая делает НАТО и Россию на шаг ближе к ядерной войне», — написал он.

Дизен также призвал президента США Дональда Трампа позвонить российскому лидеру Владимиру Путину.

В воскресенье, 1 июня, беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали военные аэродромы в нескольких российских регионах. По утверждениям очевидцев, дроны вылетали из фур.