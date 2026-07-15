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00:00, 16 июля 2026Бывший СССР

Зеленский внес в Раду предложение о кандидатуре на должность премьер-министра

В Раду поступило предложение Зеленского о назначении Корецкого на должность премьера
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады предложение о назначении главы «Нафтогаза» Сергея Корецкого премьер-министром страны. Об этом сообщил председатель парламента Руслан Стефанчук на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Уточняется, что этот вопрос будет рассмотрен депутатами в ближайшее время.

По словам украинского главы, сейчас наиболее приоритетным для страны является подготовка к предстоящей зиме, поэтому Корецкий — подходящая кандидатура.

14 июля Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Украины Юлии Свириденко. За это проголосовали 258 парламентариев.

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