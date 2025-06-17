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08:37, 17 июня 2025Мир

Трамп рассказал о цели возвращения в Вашингтон и высмеял Макрона

Трамп рассказал о цели своего возвращения в Вашингтон и раскритиковал Макрона
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: White House / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп высмеял французского коллегу Эммануэля Макрона за то, что тот неправильно понял цель его возвращения в Белый дом. Об этом он заявил на своей странице в соцсети Truth Social.

«Макрон ошибочно заявил, что я покинул саммит "Большой семерки" (G7) в Канаде, чтобы вернуться в Вашингтон и работать над "прекращением огня" между Израилем и Ираном. Неверно! Он понятия не имеет, почему я сейчас направляюсь в Вашингтон», — написал Трамп.

Он подчеркнул, что его возвращение не имеет никакого отношения к прекращению огня на Ближнем Востоке, а истинная цель «гораздо серьезнее». «Намеренно или нет, но Эммануэль всегда все понимает неправильно», — заключил американский президент.

Ранее Трамп заявил, что ему нужно вернуться в Вашингтон «как можно скорее». «Вы, вероятно, видите то же, что и я. И мне нужно вернуться как можно скорее», — сказал он.

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