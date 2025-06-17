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06:28, 17 июня 2025Мир

Трамп заявил о необходимости вернуться в США «как можно скорее»

Трамп заявил, что должен вернуться в США как можно скорее из-за очевидных причин
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Suzanne Plunkett / Pool / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему нужно вернуться в Вашингтон «как можно скорее». Его слова приводит телеканал CNN.

Американский лидер подчеркнул, что его возвращение «очень важно», поскольку на это «есть очевидные причины». «Вы, вероятно, видите то же, что и я. И мне нужно вернуться как можно скорее», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп покидает саммит «Большой семерки» (G7) в Канаде раньше запланированного срока из-за ситуации на Ближнем Востоке. Также стало известно, что вслед за американским президентом саммит покинет госсекретарь США Марко Рубио.

Иран и Израиль обменялись ракетными ударами. В результате ракетных атак со стороны Ирана в Израиле пострадали около 200 человек. Сообщалось, что Тегеран использовал гиперзвуковую ракету для удара по Хайфе

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