Трамп заявил о необходимости вернуться в США «как можно скорее»

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему нужно вернуться в Вашингтон «как можно скорее». Его слова приводит телеканал CNN.
Американский лидер подчеркнул, что его возвращение «очень важно», поскольку на это «есть очевидные причины». «Вы, вероятно, видите то же, что и я. И мне нужно вернуться как можно скорее», — сказал он.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп покидает саммит «Большой семерки» (G7) в Канаде раньше запланированного срока из-за ситуации на Ближнем Востоке. Также стало известно, что вслед за американским президентом саммит покинет госсекретарь США Марко Рубио.
Иран и Израиль обменялись ракетными ударами. В результате ракетных атак со стороны Ирана в Израиле пострадали около 200 человек. Сообщалось, что Тегеран использовал гиперзвуковую ракету для удара по Хайфе