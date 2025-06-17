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04:41, 17 июня 2025Мир

Рубио покинет саммит G7 вслед за Трампом

CNN: Рубио вслед за Трампом досрочно покинет саммит G7 и вернется в Вашингтон
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Госсекретарь США Марко Рубио покинет саммит «Большой семерки» (G7) и вернется в Вашингтон вслед за американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Рубио сегодня вечером вместе с президентом Трампом возвращается в Вашингтон, округ Колумбия, сообщил представитель госдепартамента», — указано в сообщении.

Прежде Трамп решил досрочно покинуть саммит G7 в Канаде из-за ситуации на Ближнем Востоке. Американский лидер вернется в Соединенные Штаты после ужина с главами государств.

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