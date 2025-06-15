Иран и Израиль обменялись ракетными ударами. Десятки зданий разрушены, сотни людей пострадали. Какие цели подверглись атакам?

Mehr: Иран использовал гиперзвуковую ракету для удара по Хайфе

Иран и Израиль обменялись ракетными ударами. В результате ракетных атак со стороны Ирана в Израиле пострадали около 200 человек.

Также известно, что при ударах Ирана по Израилю на месте взрыва в Бат-Яме пропали без вести около 35 человек. На улицах продолжаются поиски человека, застрявшего под завалами, сообщили в национальной службе скорой помощи.

Кроме того, были повреждены здания. Так, жилой дом в израильском Бат-Яме после атаки ударом иранской ракетой находится под угрозой обрушения.

Также известно, что ракета Израиля попала в жилой квартал восточного Тегерана. Несколько домов разрушены почти полностью. Под обломками могут находиться люди.

Иран использовал гиперзвуковую ракету

Вооруженные силы Ирана для удара по Хайфе применили гиперзвуковую ракету. Она атаковала нефтеперерабатывающий завод. Там начался сильный пожар. Кроме того, в результате иранского удара по Хайфе были разрушены три 20-этажных здания.

Также Тегеран для нанесения ударов по Израилю использовал ракеты Emad, Ghadr и Kheibar Shekan.

Иран в ночь на воскресенье, 15 июня, выпустил серию ракет, в том числе по центру Израиля. В Тель-Авиве сработали сирены. По данным системы оповещения о ракетных обстрелах, сигнал тревоги был активирован практически над всем центром страны.

Вооруженные силы Ирана также нанесли ракетный удар по зданию научно-исследовательского института (НИИ) имени Хаима Вейцмана в израильском городе Реховот. НИИ находится в 20 километрах от Тель-Авива.

Израиль раскрыл цели ударов

В 2:39 по московскому времени Армия обороны Израиля сообщила, что завершила серию ударов по ядерной и топливной инфраструктуре Тегерана.

Некоторое время назад ВВС Израиля завершили масштабную серию разведывательных ударов по ряду целей в Тегеране, связанных с проектом ядерного оружия иранского режима Армия обороны Израиля

Уточняется, что целями ударов стали штаб-квартиры Минобороны Ирана и ядерного проекта SPND, а также «дополнительные цели».

Израиль ударил по штаб-квартире Министерства обороны Ирана в Тегеране. Здание получило частичные повреждения. По данным Bellum Acta, целью атак ЦАХАЛ мог стать министр обороны Ирана Азиз Насирзаде.

Также ЦАХАЛ атаковала два нефтехранилища в Тегеране. Удару подверглись нефтеперерабатывающий завод Южный Парс и газоперерабатывающий завод Фаджр Джам.

Израиль также атаковал иранский порт Бендер-Аббас. В районе порта активизировалась система противовоздушной обороны

Израильский чиновник в беседе с The Wall Street Journal заявил, что Верховный лидер Ирана Али Хаменеи не исключен из списка целей Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Он уточнил, что целью ударов ЦАХАЛ является в том числе и подрыв как политической, так и военной устойчивости Ирана.