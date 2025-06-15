Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
01:34, 15 июня 2025Наука и техника

Названы используемые Ираном для ударов по Израилю ракеты

Nour News: Иран при атаке Израиля использовал ракеты Emad, Ghadr, Kheibar Shekan
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilan Assayag / Reuters

Иран для нанесения ударов по Израилю использовал ракеты Emad, Ghadr и Kheibar Shekan. Примененное при атаках вооружение раскрыло агентство Nour News.

«Иран использовал ракеты "Эмад" (Emad), "Кадр" (Ghadr) и "Хайбар Шекан" (Kheibar Shekan) при атаках на Хайфу и Тель-Авив», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Иран выпустил вторую волну баллистических ракет по Израилю. Одновременно небо над Ближним Востоком накрыла большая партия дронов «Шахид». Беспилотники летят через Ирак, Сирию и Иорданию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль ударил по штаб-квартире Минобороны Ирана

    Раскрыты подробности крушения самолета в Индии

    В Раде раскрыли приоритетный план урегулирования украинского конфликта

    Иран выпустил вторую волну баллистических ракет по Израилю

    Названы используемые Ираном для ударов по Израилю ракеты

    Появились подробности удара по Хайфе

    Несколько человек находятся под завалами разрушенных домов в Израиле

    Глава МИД Ирака предрек повышение цен на нефть

    Удар гиперзвуковой ракетой по Хайфе попал на видео

    Трамп захотел запретить въезд в США гражданам еще 36 стран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости