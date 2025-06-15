Иран выпустил вторую волну баллистических ракет в сторону Израиля

Иран выпустил вторую волну баллистических ракет по Израилю. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на иностранные СМИ.

Одновременно небо над Ближним Востоком накрыла большая партия дронов «Шахид». Беспилотники летят через Ирак, Сирию и Иорданию. Израиль поднял в воздух истребители для перехвата.

Ранее столица Ирана Тегеран вновь подверглась атаке Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Bellum Acta уточняет, что целью атак ЦАХАЛ мог стать министр обороны Ирана Азиз Насирзаде.

До того сообщалось, что в нескольких районах Израиля объявлена воздушная тревога из-за запущенных Ираном ракет. Военно-воздушные силы Израиля работают над поражением ракет.