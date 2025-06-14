В Израиле объявлена воздушная тревога из-за атак Ирана

ЦАХАЛ: В нескольких районах Израиля объявлена воздушная тревога

В нескольких районах Израиля объявлена воздушная тревога из-за запущенных Ираном ракет. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

«Некоторое время назад в нескольких районах Израиля зазвучали сирены после обнаружения ракет, запущенных из Ирана в сторону Государства Израиль», — говорится в сообщении.

Отмечается, что военно-воздушные силы (ВВС) страны работают над поражением ракет. Мирным жителям посоветовали следовать указаниям командования тыла.

Ранее сообщалось, что Иран запустил новую волну баллистических ракет в направлении Израиля. Зафиксированы падения в районах Хайфа и Крайот.