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00:51, 15 июня 2025Мир

Тегеран вновь подвергся атаке Израиля

Bellum Acta: Израиль вновь атаковал Тегеран
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Столица Ирана Тегеран вновь подверглась атаке Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщило издание Bellum Acta в своем Telegram-канале.

«Сообщается о израильском авиаударе по Акдасии к востоку от Тегерана», — говорится в сообщении.

Уточняется, что также Израиль атаковал район Нобаниад в Тегеране.

Bellum Acta уточняет, что целью атак ЦАХАЛ мог стать министр обороны Ирана Азиз Насирзаде.

Ранее в нескольких районах Израиля была объявлена воздушная тревога из-за запущенных Ираном ракет. Военно-воздушные сил страны работают над поражением ракет. Мирным жителям посоветовали следовать указаниям командования тыла.

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