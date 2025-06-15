Тегеран вновь подвергся атаке Израиля

Bellum Acta: Израиль вновь атаковал Тегеран

Столица Ирана Тегеран вновь подверглась атаке Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщило издание Bellum Acta в своем Telegram-канале.

«Сообщается о израильском авиаударе по Акдасии к востоку от Тегерана», — говорится в сообщении.

Уточняется, что также Израиль атаковал район Нобаниад в Тегеране.

Bellum Acta уточняет, что целью атак ЦАХАЛ мог стать министр обороны Ирана Азиз Насирзаде.

Ранее в нескольких районах Израиля была объявлена воздушная тревога из-за запущенных Ираном ракет. Военно-воздушные сил страны работают над поражением ракет. Мирным жителям посоветовали следовать указаниям командования тыла.