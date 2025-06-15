В Израиле назвали число пропавших без вести при ударах Ирана

Ynet: Около 35 человек пропали без вести на месте взрыва в Бат-Яме

При ударах Ирана по Израилю на месте взрыва в Бат-Яме пропали без вести около 35 человек. Такое число назвало агентство Ynet со ссылкой на национальную службу скорой помощи.

«Около 35 человек пропали без вести в Бат-Яме. На улицах продолжаются поиски человека, застрявшего под завалами», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате ракетных атак со стороны Ирана в Израиле пострадали около 200 человек.Кроме того, число погибших возросло до четырех человек. Спасатели извлекли из-под завалов в Бат-Яме тело восьмилетней девочки.