Число пострадавших в Израиле достигло 200 человек

В Израиле в результате атак Ирана пострадали около 200 человек

В результате ракетных атак со стороны Ирана в Израиле пострадали около 200 человек. Об этом сообщило издание Times of Israel.

«Число пострадавших в результате ночных ракетных обстрелов со стороны Ирана составило около 200 человек», — сообщил представитель спасательных служб.

Кроме того, число погибших возросло до четырех человек. Спасатели извлекли из-под завалов в Бат-Яме тело восьмилетней девочки.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Ирана нанесли ракетный удар по зданию научно-исследовательского института (НИИ) имени Хаима Вейцмана в израильском городе Реховот.