Иран атаковал израильский научно-исследовательский институт

Удар Ирана по зданию НИИ Вейцмана в городе Реховот попал на видео

Вооруженные силы Ирана нанесли ракетный удар по зданию научно-исследовательского института (НИИ) имени Хаима Вейцмана в израильском городе Реховот. Удар попал на видео, кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

Уточняется, что НИИ находится в 20 километрах от Тель-Авива. Предварительно, под завалами здания могут находиться люди. Точной информации в данный момент нет.

Ранее агентство Nour News сообщило, что Иран для нанесения ударов по Израилю использовал ракеты Emad, Ghadr и Kheibar Shekan. Указанное вооружение поразило цели в Хайфе и Тель-Авиве.